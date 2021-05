Lucas Braga comemora mais um gol pelo Santos e releva empate contra o RB Bragantino: “Vale o poder de reação que tivemos”

O Santos bem que tentou superar o RB Bragantino, na noite deste sábado (1) em Bragança Paulista, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Massa Bruta. Com o resultado, o Peixe segue em situação difícil no torneio estadual e para piorar segue sua sequência de mals resultados. A última vitória do Alvinegro aconteceu diante da Inter de Limeira, na Vila Belmiro há 2 semanas. De lá pra cá, o time santista sofreu derrotas dolorosas para o Boca Júniors, Barcelona de Guayaquil, Corinthians e Novorizontino.









Mas um jogador comemorou bastante o empate do Peixe contra o RB Bragantino: Lucas Braga. Autor do gol que impediu a derrota do Alvinegro contra o Massa Bruta, Lucas Braga pontuou a vontade da equipe em tentar buscar o resultado positivo durante todo o jogo diante de um dos melhores times da competição no momento. Vale lembrar que mais uma vez o Alvinegro saiu atrás do placar, mas diferente de outras partidas, os atletas reagiram na 2ª etapa é só não viraram o duelo porque o juiz marcou um impedimento no gol de Jean Mota.

“É importante o gol porque a gente vinha em uma sequência ruim. Vale o poder de reação que tivemos, conseguimos crescer no segundo tempo e construir boas jogadas”, afirmou Lucas Braga após o jogo.

Lucas Braga é um dos poucos q está honrando o manto alvinegro! — FBQ TKD (@fbq_tkd)

Embora tenha conquistado um ponto importante, a situação do Santos no Grupo D é bastante delicada. Agora com 10 pontos, o Peixe é o terceiro colocado e tem dez partidas disputadas até aqui. O segundo colocado Guarani tem 11 pontos em nove jogos. Caso vença o Novorizontino, o Bugre abrirá 4 pontos e praticamente irá obrigar o Alvinegro vencer os dois próximos jogos restantes na competição.

O Santos volta a campo pelo Paulistão na próxima quinta-feira, às 21h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Antes, recebe o The Strongest na terça pela Libertadores.