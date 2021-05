Lucas Braga destaca “poder de reação” do Santos e lamenta gol anulado

O Santos saiu atrás do placar, mas buscou o empate com o Red Bull Bragantino neste sábado. O Peixe fez um primeiro tempo muito ruim, porém voltou melhor do intervalo e mostrou poder de recuperação, deixando tudo igual com um belo gol de Lucas Braga.

O atacante destacou a postura da equipe na etapa final e comentou sobre o gol anulado do Santos, que seria o da virada. Na origem da jogada, Marinho recebeu em posição irregular, de acordo com o VAR.

“É importante, porque a gente vinha de uma sequência muito ruim, em que não marcávamos gols, ainda que não seja o resultado que a gente queria. A gente buscou a vitória até o final, inclusive teve um lance ali que acho que não estava impedido. Mas vale o poder de reação que a gente teve”, afirmou Lucas Braga ao Premiere.

“Não fizemos um bom primeiro tempo, mas conseguimos construir boas jogadas no segundo. É crescer nos próximos jogos”, completou.

Com o resultado, o Santos foi a dez pontos, na terceira posição de sua chave. Na terça-feira da semana que vem, o time recebe o The Strongest, na Vila Belmiro, às 19h15, pela terceira rodada do grupo D da Libertadores.