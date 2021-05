Lucas Chumbo, do ‘No Limite’, fala sobre emoção, pior hipotermia da vida e voto em Ariadna: ‘Triste votar em quem gosto muito’ | No Limite

A emoção rolou solta no terceiro episódio de No Limite . Lucas Chumbo que o diga. O integrante da tribo Carcará sentiu os nervos à flor da pele após o time perder a Prova da Imunidade e ainda precisar se despedir de uma integrante da equipe.

Tribo Carcará se prepara para primeira votação

“Sou um cara muito família. Eliminação mexe um pouco comigo. Ali estamos vivendo um pelo outro, pelo time. Isso até o mata-mata, porque depois que é cada um por si”, falou o participante.

Ariadna é a terceira eliminada de ‘No Limite’

No episódio desta terça-feira, 25/5, a tribo Carcará experimentou, pela primeira vez, a sensação de mandar um membro do grupo embora. “Eu estava muito triste em ter que votar em uma pessoa que gosto muito e que no jogo estava muito amarradão em estar ali, em ter no time”, contou o surfista profissional de 25 anos.

Tribo Carcará encara o Portal pela primeira vez

“Mas eu sabia que, em questão de performance para o time, ela não era a melhor pessoa. Todo mundo já a tinha em mente. Foi meio que unânime isso”, pontuou ele.

Outro fator que pesou na decisão, segundo Chumbo, foi a condição física da colega de tribo. “Pensávamos em poupá-la ao máximo porque ela já estava com a perna lesionada. A gente sabia que isso seria um empecilho”, lembrou ele, que chorou após a saída de Ariadna.

2 de 4 Lucas Chumbo enxuga as lágrimas após a eliminação de Ariadna em ‘No Limite’ — Foto: Reprodução/Globo Lucas Chumbo enxuga as lágrimas após a eliminação de Ariadna em ‘No Limite’ — Foto: Reprodução/Globo

“Quando estávamos lá no Portal, na hora da eliminação, foi muito mais pesado. E eu acabei ficando bem emocionado”, completou Chumbo.

No ‘A Eliminação’, Ariadna confessa que não esperava dois votos: ‘Chumbo e Viegas’

3 de 4 Lucas Chumbo e a mãe, Michele — Foto: Arquivo pessoal Lucas Chumbo e a mãe, Michele — Foto: Arquivo pessoal

O participante contou que o lado emotivo vem de família. “Puxei bastante a minha mãe (Michele). O meu irmão é mais a cara do meu pai, não tão emotivo, mas quando se trata de família, é um pelo outro sempre”, reforçou.

Mãe de Lucas Chumbo, do ‘No Limite’, destaca pontos forte e fraco do filho e diz: ‘Acostumado a condições extremas’

Vídeo exclusivo: Enquanto participantes dormem, Lucas Chumbo alonga e faz meditação

Chumbo contou que aproveitava as horas livres no reality para meditar e alongar. E que o próprio corpo lhe indicava o momento certo para tais atividades.

“Tenho que me manter conectado com o meu corpo. Ali, no reality, senti muitas vezes o meu corpo no limite e eu tinha que alongar, aquecer, fazer ele voltar a funcionar 100%”, destacou.

Tribos chegam aos acampamentos e enfrentam mais desafios. Na tribo Carcará, Lucas Chumbo sobe em coqueiro

Quando se trata de subir em coqueiro, o surfista afirmou que nunca subiu tanto em coqueiro como no reality.

“Falo que virei um menino Mogli ali na selva, um Tarzan. Estava muito feliz. O No Limite foi sonho com pesadelo o tempo inteiro”, frisou.

Tribos enfrentam noite de tempestade

Chumbo confessou ainda que sempre sonhou ficar largado, sobreviver na selva e viver ao relento. A situação só ganhou novos contornos no momento em que surgiu algo que fugiu do controle.

“Nunca pensei que eu ia ter hipotermia no Nordeste brasileiro. Nunca pensei que eu fosse passar tanto frio aqui no Brasil”, revelou ele.

“Surfo ondas muito geladas ao redor do mundo, sempre com lugares com o tempo muito frio, mas foi a pior hipotermia da minha vida. E sem uma alimentação muito regrada. Tirando isso, a experiência foi maravilhosa e só engrandece o atleta”, assegurou.

Sobre os dias intensos no reality, Lucas Chumbo atesta que foi uma “experiência incrível”, mas que está pronto para voltar 100% para o surfe.

4 de 4 Lucas Chumbo toma todos os cuidados para surfar na pandemia — Foto: Arquivo pessoal Lucas Chumbo toma todos os cuidados para surfar na pandemia — Foto: Arquivo pessoal

“Treinar muito para os campeonatos dessa temporada e focar bastante na minha performance. Um mês parado não é mole”, salientou, aos risos.