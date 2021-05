Lucas Penteado, do ‘BBB21’, homenageia a mãe, Andrea: ‘O sorriso dela vale mais que um milhão’ | Famosos

Com Andrea Penteado, mãe de Lucas, participante do BBB21, não tem tempo ruim. Professora aposentada de informática e administração, ela integra o Movimento de Mulheres e Movimento Negro. Se mexer em suas crias, Igor , de 20 anos, Leonardo, de 26, e Lucas , de 24, ela vira bicho.

Durante o programa, Lucas falou muito da mãe, que queria honrá-la, comprar uma casa e sempre que tocava em seu nome, o choro era certo. Quem, afinal, é esta mulher de quem o ator tanto se orgulha?

Quando fala dos três filhos, a voz de Andrea fica mais suave, doce e emocionada durante entrevista ao telefone. União, amor e parceria são os pilares da família Penteado. No Dia das Mães, conheça a história dessa mãezona, de 51 anos, que passou dias de aflição durante a participação do filho no programa, adora um papo e tem muita história de superação para contar.

“Passei a maior parte da infância dos meus filhos trabalhando três períodos de aula, sempre para dar uma boa educação e qualidade de vida melhor para eles. Eu e meu marido nunca medimos esforços para realizar os sonhos e desejos. Tudo que eles precisavam, resolvíamos juntos, desde pequenos. Por isso, essa ligação deles com os pais.”

“É um filho maravilhoso, o do meio que sempre cuidou do irmão mais novo, Igor. Ele se preocupa muito comigo, com o pai e com os sobrinhos, Leandro e Murilo, filhos do Leonardo, meu mais velho. Ele é o que todos já viram, família, amoroso, chorão, se emociona muito fácil, herdou de mim. É determinado, estudioso e adora fazer novas amizades. É divertido, sorridente, meu meninão que eu amo muito.”

Lucas também é só amor e elogios à mãe, sua parceira de todas as horas:

“Minha mãe é minha melhor amiga, meu porto seguro. Ela é o porquê de eu lutar. Ao crescer, percebi que dependia de mim realizar o sonho dela, a casa própria. Faço tudo pela minha mãe. O sorriso dela vale mais que um milhão. É a mulher da minha vida.”

“O que mais admiro nela é o coração, por mais que seja forte, guerreira, ela é assim porque está sempre querendo ajudar um montão de gente. Ela é mãe de todo mundo e esquece dela. Mãe da mãe, mãe dos filhos, mãe dos amigos, vizinhos. É maravilhoso ter uma mãe dessa.”

“A parte ruim foi ter que me ausentar por estar trabalhando, quando eles tinham que passar mais tempo na escola ou com o pai, que chegava mais cedo e cuidava deles. Nossa criação foi baseada na criação de nosso pais: com caráter, dignidade e fé em Deus”, rememora Andrea.

Depressão e a volta por cima

“Eles pararam de estudar em escola particular após eu ter depressão e precisar me adaptar a uma nova vida, um novo trabalho. Os filhos sentiram minha perda profissional quando precisei parar as aulas, tinha perda de memória. Eu tinha o sonho da casa própria e eles queriam ganhar isso para mim. Rolou uma vaquinha quando o Lucas estava no BBB, o dinheiro está guardado, mas ainda não é o suficiente para comprar. A gente batalha e junta para conseguir.”

BBB21 e a saída de Lucas

“O que aconteceu lá dentro foi uma fatalidade, ser humano é ser humano. Quero que ele fique bem e vida que segue. Todas as mães acolheram meu filho, chorei muito. A situação da Karol Conká não tem como explicar. Ela foi na minha casa, ela era amiga do meu filho fora do BBB há 4 anos. Todo mundo da comunidade conhecia ela, comeu na minha casa. Foi um choque, assim como meu filho também levou. Pensa, de uma pessoa que meu filho era fã? Mas não tenho raiva de ninguém.”

“Tudo que meu filhos falam, eu falo que eles vão ter. É só isso que mãe faz, lutar pelos sonhos dos filhos. Às vezes, largo os meus para eles. Porque se estão felizes , eu estou.”

“O Lucas entrou na TV porque minha mãe perturbava, eu não tinha esse tempo para ficar indo atrás. Dona Beth, de 66 anos, é demais. Além de cuidar da minha família, cuido dos irmãos e cuido da mamãe. A gente faz tudo junto, todo mundo mora junto. Minha casa tem um quarto, meus filhos dormem na sala, vida digna e honesta.”

“Se não der, a gente come arroz, feijão, ovo e é feliz. Vergonha nenhuma. Para eles, todos são iguais, seres humanos. Se você despreza uma pessoa, um dia é desprezado.”

