Luisa dá uma de assassina acaba com plano de Marcela e Edgar em ‘Ti Ti Ti’

Os planos românticos de Marcela (isis Valverde) e Edgar (Caio Castro) serão atrapalhados por Luisa (Guilhermina Guinle) em ‘Ti Ti Ti’. Para impedir que o fotógrado se case com Camila (Maria Helena Chira), os dois decidirão fugir. Mas, a vilã “envenenará” Bruna (Giulia Gam), obrigando o rapaz a acudir a mãe.

Camila ficará bem nervosa com o atraso do noivo no dia do casamento. A jovem pedirá a ajuda de Luisa, que já andava desconfiando do romance. Ela irá então até a mansão dos Sampaio e fará Bruna desmaiar com a alta concentração de remédio para dormir. Desesperado, Julinho irá até o aeroporto para dar a noticia para Marcela e Edgar.

“Sua mãe teve uma síncope, Edgar. Eu não sei, mas ela desmaiou e, quando eu sai de lá, ela ainda tava desacordada”, falará o cabeleireiro. “A gente vai dar um jeito…”, garantirá o personagem de Caio Castro. ” “Que jeito? Você quer que sua mãe morra do coração? Meu Deus, é sua mãe! Como é que você quer viajar nessa condições? Pelo amor de Deus…”, gritará a grávida.