Luísa Sonza chora após receber ataques por morte de filho de Whindersson Nunes

Após a morte do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, nesta segunda-feira (31), fez com quem a ex-mullher do humorista, Luísa Sonza, recebesse uma série de ataques nas redes sociais a culpando pelo acontecido.

A cantora fez um vídeo nos Stories no qual aparecia chorando muito, mas que foram apagados logo em seguida. Na gravação, ela pedia para as pessoas pararem. “Pelo amor de Deus parem com essa história, ninguém aguenta mais gente, ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus”, pediu, aos prantos.

Luísa recebeu inúmeros comentários questionando se ela estaria “feliz” ou “satisfeita” com a morte de João Miguel, que nasceu prematuro, com apenas 22 semanas e dois dias, e não resistiu.

Vitão, namorado de Luísa, também se pronunciou sobre os ataques em uma série de vídeos postados em seus Stories: