Luísa Sonza e Carol Biazin se beijam em clipe do single “Tentação”; assista | Música, Luísa Sonza

Luísa Sonza e Carol Biazin lançaram uma música juntas, chamada “Tentação“, e, nesta quinta-feira (6), divulgaram o clipe do single. No vídeo, as duas aparecerem aos beijos. Após o lançamento do hit no YouTube, Luísa Sonza ainda assumiu que é bissexual.

“Tentação” foi composta por Carol Biazim e faz parte do álbum “Beijo de Judas”. Em menos de 24 horas desde que foi lançado, o clipe já tem quase um milhão de visualizações no YouTube. Assista abaixo:

“A gente representou isso com o beijo entre duas mulheres, que, para mim, é muito natural e para Luísa também. Faz parte de quem a gente é, nós somos assim. Só que a gente tem noção que isso pode incomodar e causar desconforto em algumas pessoas e essas pessoas precisam repensar esse desconforto. Por que estão se sentindo assim? Muita gente vai se incomodar em ver duas mulheres se beijando, mas essas pessoas que mudem, essas pessoas que lutem! (Risos) Se for pra ter algum tipo de mensagem, que seja essa: Você pode beijar quem você quiser, fique à vontade. Seja você. É uma mensagem de libertação”, comentou Carol Biazin.

No Twitter, Luísa Sonza falou sobre sua sexualidade ao assumir que é bissexual. “Pra quem queria saber, sim, sou”, escreveu ela, sem dizer ao que se referia. Porém, na sequência, ela Carol Biazin e sua namorada, Day, por terem dado coragem a ela para falar sobre o tema. Na hora, os fãs entenderam sobre o que ela dizia.