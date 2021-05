Luto! Aos 92 anos, morre Nestor, ex-zagueiro do Fluminense

Luto! Aos 92 anos, morre ex-zagueiro do Fluminense que foi campeão “mundial” em 52



Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 (AFI) – O Fluminense lamentou a morte, no último domingo, do ex-zagueiro Nestor, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele tinha 92 anos e estava internado desde a última segunda-feira no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Após ter vencido a luta contra o câncer no intestino, o ex-zagueiro sofria de doença renal crônica e teve falência dos rins. Ele morreu por insuficiência respiratória.

Fluminense de luto. (Foto: Divulgação)

“O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Nestor, zagueiro campeão mundial pelo clube em 1952. Desejamos muita força aos amigos e familiares”, escreveu o clube nas redes sociais.

Nestor esteve no time tricolor campeão da Copa Rio de 1952. O Fluminense luta para que a conquista seja reconhecida como Mundial, assim como o Palmeiras em 1951. Nestor também foi campeão carioca em 1951 e defendeu as cores do América na década de 50. Ele fez 38 jogos pelo Flu, sendo 33 como titular. Após se aposentar, virou gerente de crediário no ramo financeiro.