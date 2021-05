Luto! Morre Rildo, ex-lateral do Santos, de Pelé, e da Seleção

Luto! Morre ex-lateral do Santos, de Pelé, e da Seleção Brasileira



Pela morte do ex-jogador, Santos decretou luto oficial de 7 dias

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 17 (AFI) – O futebol brasileiro está de luto! Rildo, ex-lateral de Santos, Botafogo e Seleção Brasileira, morreu no último domingo, aos 79 anos, em Los Angeles, nos EUA. A causa da morte não foi informada.

“O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Rildo, um dos grandes jogadores da nossa história. O ex-lateral faleceu na noite do último domingo (16), em Los Angeles, onde atualmente residia.

O Santos FC decretou luto oficial de 7 dias. Nossos sentimentos aos familiares e amigos desse grande ídolo que marcou época e deixou seu nome cravado na história santista”, escreveu o clube paulista nas redes sociais.

Futebol brasileiro de luto. (Foto: Reprodução / Santos)

TÍTULOS!

Rildo jogou no time de Pelé entre 1967 e 1972 e, lá, foi campeão paulista de 1967, 1968 e 1969, além da Supercopa Sul-Americana, da Recopa Intercontinental e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1968. Pela Seleção, o lateral atuou na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

Natural de Recife, em Pernambuco, Rildo da Costa Menezes começou a carreira no Íbis e também atuou por Sport, Botafogo e clubes dos EUA.