Luto! Pai de pentacampeão com a Seleção Brasileira morre de COVID-19



Seu Divinão, como era carinhosamente chamado por família e amigos, tinha 71 anos e morava em Matão

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Pentacampeão com a Seleção Brasileira, Edmilson perdeu seu pai, Divino Moraes, na manhã deste domingo, mais uma vítima da COVID-19. Ele vinha lutando contra o vírus há dez dias, mas não resistiu e acabou falecendo na cidade de Matão, no interior de São Paulo.

Seu Divinão, como era carinhosamente chamado por família e amigos, tinha 71 anos e morava em Matão, cidade vizinha de Taquaritinga, onde Edmilson nasceu e foi criado antes de iniciar sua carreira no futebol nacional e internacional.

Divino Moraes faleceu na manhã deste domingo na cidade de Matão

Conhecido por sua alegria e humildade, Seu Divino era casado com Dona Lia e tiveram três filhos: Rogério, Edmilson e Natália Moraes.

Dos três filhos, Edmilson escolheu seguir a carreira de jogador de futebol. Começou dando os primeiros chutes no XV de Jaú, mas acabou sendo revelado pelo São Paulo, onde jogou de 1995 até 2000. De lá foi para o Lyon, da França, e depois foi defender Barcelona e Villarreal, ambos da Espanha. Jogou no Palmeiras em 2009, Real Zaragoza em 2010 e em 2011 encerrou a carreira com a camisa do Ceará.

Atualmente, Edmilson é dono do FC Ska Brasil, clube da cidade de Santana do Parnaíba que disputará o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a famosa Segundona Paulista.