Luxemburgo e Andrés viram comentaristas e estarão na final do Paulista

Paulista

Luxemburgo e Andrés serão comentaristas e estarão na final do Paulistão



Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 19 (AFI) – A Rádio Capital, de São Paulo, está se reinventando e, atrás de audiência, resolveu escolher nomes conhecidos do futebol para formar seu time de comentarista. Esqueça os jornalistas, cada vez mais sem espaço na função. Esqueça até mesmo ex-jogadores, cada vez mais presentes na função. A Rádio Capital resolveu inovar.

Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e polêmico por natureza, e Vanderlei Luxemburgo, técnico sem emprego, são os mais novos contratados da Rádio Capital. E a primeira missão de ambos será comentar a final entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista.

Andrés com microfone na mão… (Foto: Divulgação)

Além de polêmicas e audiência, há outro motivo para a escolha de Andrés e Luxa. O jornalista Olivério Júnior é o responsável pela montagem do time esportivo e ele é simplesmente o assessor de imprensa do ex-presidente do Timão e do treinador.

José Silvério, que dispensa apresentações, deve ser o narrador. Ele está sem emprego desde que deixou a Rádio Bandeirantes. Silvia Vinhas e Marilia Ruiz também farão parte do time esportivo.