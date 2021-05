Lyon Engenharia tem vagas de emprego em Minas Gerais

A Lyon Engenharia tem vagas para Analista Administrativo em Minas Gerais. São oito vagas disponíveis e os candidatos podem ser moradores dos municípios de Barão de Cocais, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade. Veja, a seguir, mais informações para se candidatar!

Lyon Engenharia tem vagas para Analista Administrativo

A empresa Lyon Engenharia está com disponibilidade de oito vagas de emprego em Minas gerais. As oportunidades são para o cargo de Analista Administrativo e os requisitos para participar da seleção são os seguintes:

Ensino Médio completo de escolaridade;

Será considerado um diferencial o candidato que possuir Ensino Médio Técnico ou que esteja cursando o Ensino Superior;

O candidato deve possuir experiência com atividades administrativas e conhecimento das ferramentas Office.

Além disso, as atividades a serem desenvolvidas pelos funcionários serão:

Participação em reuniões de projeto;

Medição da produtividade da mão de obra;

Enviar dados diários para análise;

Identificação de desvios de produtividade;

Buscar soluções e melhorias que diminuam os desperdícios de atividades;

Fornecer suporte técnico ao analista de produtividade.

A empresa oferece aos selecionados, além do salário, alguns benefícios como Assistência Médica e Odontológica, Refeitório, Vale Alimentação, Auxílio fretado e Seguro de Vida.

Como se inscrever

A Lyon Engenharia tem vagas em Minas Gerais. Os interessados em uma das oportunidades devem acessar a página de participação, considerando as informações e os requisitos necessários pela empresa.

A Lyon Engenharia está no mercado desde 2004 com sua sede em Belo Horizonte e conta hoje com mais cinco filiais espalhadas pelo Brasil. Esta é uma excelente oportunidade de inserção no mercado de trabalho e ainda participar do time de colaboradores dessa empresa que vem crescendo com seus resultados.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!