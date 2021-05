Má fase de Vargas faz Cuca relacionar atacante ‘esquecido’ no Atlético para semi do Mineiro

O Atlético ainda é uma incógnita para o seu torcedor. Desde a saída de Jorge Sampaoli e a chegada de Cuca, o time mineiro notoriamente teve uma queda de rendimento. Outrora sufocando seu adversário e vencendo com propriedade, agora o Galo parece ter um futebol mais “burocrático” e até mesmo nas vitórias não consegue convencer.









A pressão por apresentações melhores fazem com que parte da torcida peçam a saída de Cuca do comando técnico do Galo, mas até o momento o treinador não pensa em colocar o cargo à disposição e a diretoria não faz nenhum movimento neste sentido. A vitória diante do América de Cali-COL pela Libertadores, na última terça-feira (27), amenizou o clima no clube.

Foto: Pedro Souza / Atlético



Depois da Liberta, é hora de “virar a chave” para o Campeonato Mineiro, que está em sua fase semifinal. Neste sábado (01), o Atlético encara a Tombense, fora de casa, no jogo de ida. Para este duelo, Cuca promoveu uma novidade na delegação. Pela primeira vez desde a sua chegada, o técnico relacionou Diego Tardelli, que se recuperava de uma lesão na coxa.

Há alguns jogos Tardelli já havia sido liberado pelo Departamento Médico do Galo, mas por opção técnica Cuca não estava convocando o camisa 9. Segundo apuração do ge.com, o atacante fica à disposição neste final de semana. Além disso, o jogador utilizou suas redes sociais para postar uma arte de “chamada” para o jogo, indicando que foi relacionado.

Entre trazer o Guerrero e renovar com o Tardelli sou mais a segunda opção mas do jeito que o Galo é um clube amador vai acontecer as duas coisas — Jão DEMITE O CUCA (@Jao_1908)

May 1, 2021





Aos 36 anos e com histórico de lesões, Tardelli está em seu último mês de contrato com o Atlético. A renovação até o fim de 2021 segue indefinida e ao que tudo indica não deve ser assinada. Com a concorrência alta no ataque, o atleta perdeu espaço. Caso entre em campo, Tardelli terá a missão de “provar” seu valor para o técnico e a diretoria atleticana.