Macedônia: Igor Silva é campeão pelo Shkendija e renova seu contrato

Macedônia: Atacante brasileiro é campeão pelo Shkendija e renova seu contrato



FC Shkendija foi campeão nacional e o brasileiro Igor Silva vai ficar mais um ano na Macedônia

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – O atacante Igor Silva viveu um final de semana de conquista. No domingo ele se sagrou campeão da Macedônia pelo FC Shkendija, que garantiu vaga na fase pré-grupos da Champions League. Como prêmio por sua ajuda ao time na reta final da competição, o brasileiro renovou o contrato por mais uma temporada.

Igor Silva com troféu e medalha

“Estou muito feliz por ter ajudado meu clube a conquistar este título. Me adaptei rápido ao país e estou satisfeito em poder continuar aqui por mais um ano“ – revelou o jogador.

Igor chegou ao FK Shkëndija em janeiro de 2021 e marcou dois gols e deu cinco assistências.

Embora a sua principal característica seja a velocidade, ele também ajudou o time no sistema de marcação.

“É preciso atacar, mas também ajudar na marcação. Estou me aperfeiçoando neste aspecto tático, o que só me ajuda na carreira” – completou.

ACESSO NA TURQUIA

O atacante já teve outra experiência internacional. Por duas temporadas ele esteve na Turquia, onde ajudou o Gazisehir Gaziantep garantir o acesso a primeira divisão na temporada 2018/2019. Na edição 2019/2020 do Campeonato Turco defendeu as cores do Bursaspor.

“Isso é o que motiva o nosso trabalho e nos dá muita força para continuar!” – afirma João Costa, agente da Victory Sports, que coordena a carreira de mais de 20 jogadores.