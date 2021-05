Mãe de Arcrebiano, de ‘No limite’, diz que agora vai rezar para o filho ganhar

Quando Arcrebiano estava confinado na casa do “Big Brother Brasil 21”, Ana Araújo, a mãe do modelo, fez até campanha para que ele fosse eliminado. A “Rainha das orações”, como ficou conhecida nas redes sociais, dizia que não aguentava mais ver o filho sofrendo com a rejeição dos colegas de confinamento e com o relacionamento que teve com Karol Conká. Mas agora, no “No limite”, as rezas são com intenções bem diferentes.

— Vou ser a “Rainha das orações” do “No limite” e, diferentemente do “BBB21”, agora vou rezar para o meu filho chegar a final (risos). Se Deus quiser, quero realizar o sonho junto com ele. Pelo que pude ver, Arcrebiano está se esforçando muito nas provas e está bem focado — diz Ana.

Ao ver o filho em um segundo reality show, Ana Araújo não esconde a felicidade. Mas diz que se surpreendeu ao receber a notícia que Bill estaria confinado novamente por meio do assessor dele.