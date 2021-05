Mãe de Arcrebiano diz que não está preparada para ver o filho passar fome em ‘No Limite’ | No Limite

No dia seguinte, as tribos se enfrentaram na Prova do Privilégio. Nela, quatro participantes de cada equipe tinham que usar troncos de madeira para rolar uma jangada ao longo de um percurso. Como ficava pesada, eles precisavam também parar em bases. Calango levou a melhor.

No terceiro dia, a missão era vencer a Prova de Imunidade. “Quem perder o desafio, vai me encontrar direto no portal. Vocês vão votar e um participante vai deixar o No Limite hoje mesmo”, explicou André Marques. Eles precisavam correr juntos com o grupo, em círculos, e com pesos no corpo. Calango levou a pior, perdeu a prova e foi para o portal. Mahmoud foi o primeiro eliminado do programa.