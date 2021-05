Mãe de Juliette sofre acidente doméstico; veja detalhes

Juliette contou para os seguidores do instagram nesta quinta-feira (20) que a mãe dela sofreu um acidente doméstico. De acordo com a vencedora do BBB 21 Dona Fátima foi tomar banho sozinha e acabou levando uma queda. Por causa disso ela precisa usar um colete especial.

“Queria mostrar o look do dia de ‘mainha’. Apresente seu look do dia. Esse colete é porque ela é teimosa. Foi tomar banho sozinha e caiu, mas graças a Deus tá bem. Ela me dá um trabalho danado, ela foge, ela teima, ela caiu no banheiro teimando, ‘mainha’ é um bebê e precisa ter gente em cima dela 24 horas por dia. Quem for ao banheiro e vacilar, ela foge. Então tô cuidando da minha filha, que é minha mãe“, afirmou a maquiadora.