Mãe de MC Kevin diz ‘não querer ouvir’ o que VK tem a falar : ‘Não adianta ligar’

A mãe de MC Kevin, Valquiria Nascimento, fez uma série de vídeos nos Stories, no Instagram, nos quais desabafou sobre a morte do filho. Ela mandou um recado para MC VK, amigo do funkeiro que estava com Kevin no momento da queda da varanda.

“VK não adianta me mandar mensagem. Não adianta me ligar. Não adianta pedir para me falarem. Eu não quero falar, eu não quero ouvir o que você tem para falar. Eu vi você falando minha vida está de ponta cabeça. Se a sua está de ponta cabeça, imagina como que está a minha”, disse ela.

“E o Kevin que não tem mais vida? Nem para ficar de ponta cabeça. O meu filho não tem mais vida, então eu não quero mais explicação. Eu não quero mais nada. Não adianta ficar querendo provar alguma coisa para mim. Você dormiu na minha casa, comeu da minha comida, me chamava de tia. Sabe quem é o Kevin”, continuou a mãe do funkeiro morto.

Na noite da sexta-feira (21), VK gravou um vídeo dizendo que está sem celular já que o aparelho foi apreendido pela polícia para as investigações da polícia. O músico ainda diz que ele e Kevin eram amigos de verdade e que ele está sendo injustiçado.