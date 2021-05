Magazine Luiza abre 1.000 vagas de emprego pelo país

A Magazine Luiza está com mais de mil vagas de empregos disponíveis em todas as regiões do país. Os candidatos devem ter nível médio, superior ou estágio nas áreas de áreas de logística, atendimento, vendas, estante virtual entre outras.

Há mais de 60 anos no mercado, a empresa é uma das mais tradicionais redes varejistas de eletrônicos e móveis do Brasil. Atualmente, conta com o total de 1.113 lojas físicas, distribuídas por 819 cidades, de 21 estados do pais com mais de 35 mil colaboradores.

A Magalu é defensora da diversidade e inclusão, devido a isso, os candidatos podem livremente requerer a vaga, independente de gênero, orientação sexual, etnia, raça ou condição física.

Os setores que estão contratando são: atendimento em lojas, escritório, estante virtual, logística, época cosméticos e consórcio Luiza.

Vagas

Analista Sr (pós venda);

Analista de Logística SR;

Analista de Suporte Junior;

Técnico de Manutenção Predial;

Gerente em Treinamento de Logística;

Conferente;

Coordenador de Marketing Performance;

Coordenador de Marketplace;

Gerente de Produto Ecommerce Jr;

Analista de Planejamento de Vendas Sênior (Lojas);

Analista Planejamento Vendas Sênior – Crédito;

Assistente Administrativo;

Vendedor;

Assistente de Vendas Júnior.

Analista de Marketing;

Analista Financeiro;

Analista Folha de Pagamento l;

Advogado Pleno;

Analista Marketplace Pleno – Eventos;

Gerente de Produto Ecommerce PL;

Cientista de Dados Jr;

Analista Planejamento Pleno;

Analista Pleno CRM;

Analista de Suporte Técnico Júnior;

Designer Pleno;

Assistente de Relacionamento;

Analista de Conteúdo JR;

Parceiro de Vendas de Consórcio (Pessoa Jurídica);

Consultoria de RH.

Analista de Planejamento Orçamentário PL;

Consultor Interno de Gestão de Pessoas PL.

Benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Bolsa de Estudos;

Previdência Privada;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Cheque-mãe;

CoopLuiza;

Crédito Consignado.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever nas vagas através do site oficial de seleção. As vagas não possuem prazo, porém, serão tiradas do ar assim que preenchidas. Portanto, não perca tempo e se inscreva.