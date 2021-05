Magazine Luiza: Conheça o cartão de crédito e veja como solicitar o seu

A Magazine Luiza oferece um cartão de crédito com integração no aplicativo da empresa. A ferramenta não possui anuidade e concede cashback na conta digital MagaluPlay em compras nas lojas parceiras.

O cartão de crédito da Magalu é gerado em parceria com o banco Itaú, e sua distribuição ocorre pela fintech Luizacred. A ferramenta é emitida na bandeira Visa, disponibilizando todos os benefícios do programa Vai de Visa e Visa Platinum.

Além disso, o cartão não possui taxas de anuidade. No entanto, o pedido da 2ª via do cartão, é sujeito a cobrança de R$ 9,90 por evento. Considerando a retirada em espécie do limite nos terminais de autoatendimento, uma tarifa de R$ 12 será cobrada por retirada.

Com relação a concessão do cartão, a Magalu não definiu uma pontuação de score. No entanto, o crédito do solicitante é analisado nos sistemas de proteção. Ademais, é necessário que o interessado tenha uma renda mínima de R$ 800.

Acesso as funções do cartão

A utilização e funcionalidade do cartão podem ser acompanhadas pelo aplicativo Cartão Luíza, disponível para as lojas dos sistemas Android e iOS. Através dele, é possível verificar a lista de compras, limite disponível, fatura digital e benefícios.

Vantagens do cartão de crédito Magalu

De modo geral, os benefícios do cartão da Magazine Luiza são:

Não possui anuidade;

Oferece programa de cashback;

Parcelamento das compras em até 24 sem juros;

Integração com o aplicativo da marca.

Desvantagens do cartão de crédito Magalu

Em síntese, as desvantagens da ferramenta são:

Possui exigência de renda mínima;

Parcelamento estendido e cashback específico para compras na Magalu;

Não possui programa de pontos Itaucard.

Como solicitar o cartão de crédito Magalu?

Para obter o cartão de crédito Magalu, o interessado deve solicitá-lo pelo aplicativo ou site oficial da Magazine Luíza. Na prática, será necessário informar os dados pessoais, como o nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento e renda bruta principal, gênero, estado civil e o número de telefone, por exemplo.