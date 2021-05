Mahmoud diz que Gleici vai surpreender e torce para que Angélica seja a próxima eliminada do ‘No Limite’: ‘Para aprender uma lição’ | No Limite

Primeiro eliminado do No Limite, Mahmoud está ansioso para ver o segundo episódio do programa, que será exibido na noite desta terça, 18/5. Sem a pressão da Praia Brava e da competição entre as tribos Calango e Carcará, ele diz que agora vai poder acompanhar tudo do conforto do seu lar. “É o lugar que eu sempre deveria estar”, brinca.