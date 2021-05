Makes e pagodinho: Dilsinho anuncia parceria com Boca Rosa em clipe

O cantor Dilsinho lançará Hollywood, seu novo single, na próxima segunda-feira (1). Para inovar, ele convidou a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, para participar do clipe que abr o mês dos namorados em grande estilo.

Atrelado ao lançamento da faixa, os artistas assinam também uma colaboração exclusiva com a Payot, em edição limitada, inspirada na música. Ainda em junho, chega ao mercado a Colônia Dilsinho By Payot e a Paleta Trio de Contorno, Blush e Iluminador Boca Rosa Beauty.

A colônia é o primeiro lançamento de Dilsinho no mercado da beleza, e foi desenvolvida cuidadosamente por ele, que direcionou a criação da fragrância para que fosse algo realmente diferenciado, sofisticado e com sua identidade. Já Bianca, volta a apostar na união dos seus produtos mais disputados pelo público em um só, assim como fez com a paleta comemorativa #Queridinhos.