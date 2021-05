Malhação Sonhos: confira o resumo dos capítulos entre 17 a 21 de maio

Duca enfrenta Lobão. Dalva exige que Duca se afaste de Nat. Lincoln tenta convencer Gael de que Jeff quer lutar. Nat implora que Gael afaste Bianca dela. Wallace aconselha Jeff a fingir que está aprendendo a lutar, antes de ir para as aulas de dança. Sol, Lírio e Rico conversam com Santiago, e Pedro reclama com a vocalista de sua banda. Roberta pensa em usar Duca para fazer ciúmes em Marcelo. Sol é expulsa da banda de Pedro. Jade faz intriga de Nat para Bianca. Bianca e Duca discutem sobre seu relacionamento. Roberta beija Duca na frente de Bianca e Marcelo. Foto: Reprodução

Bianca chora, e Roberta impede Duca de ir atrás da menina. Marcelo se enfurece com Roberta. Pedro sente ciúmes ao ver Karina próxima a Cobra. Bianca comenta com a irmã que Duca está saindo com Roberta. Gael conta para Heideguer que a pessoa na foto com Duca é Roberta, e Lobão decide investigar. Bete critica Sol ao vê-la cantando a música de Santiago. Mari e Sol cantam juntas, e Bete fica fascinada. Delma chega em casa e encontra Marcelo animado esperando por ela. Bianca aconselha Karina a falar o que realmente sente por Pedro. Dalva decide ajudar o neto na investigação. Duca envia um vídeo para Scorpio.

Alan assiste ao vídeo enviado por Duca. Pedro beija Karina na frente de Cobra. Karina comenta na academia que Duca beijou Roberta, e a notícia se espalha. Santiago, Sol, Lírio e Rico chegam para ensaiar no auditório da Ribalta, e Nando e Pedro protestam. Lobão vê Roberta beijar Duca. João fala com Bianca sobre o exame de DNA. Zé pensa em participar do teste para vocalista da banda Galera da Ribalta. Lobão fala de Roberta para Cobra e Luiz, e Nat desconfia. Sol ouve o teste de Joaquina e reage com despeito quando ela é escolhida para ficar em seu lugar. Gael reclama de Jeff. Nat pensa em Duca e decide ligar para ele. BB afirma que Bianca irá sofrer quando Karina descobrir que ela pagou Pedro para namorá-la. Nat recebe uma resposta de Scorpio.

Nat troca mensagens com Scorpio e avisa a Duca. Bianca consegue amostras dos cabelos de Karina e Gael para o exame de DNA. Dandara flagra João tentando falsificar a assinatura de René. Duca e Nat se beijam. Dalva conta para Duca que Alan está vivo. Duca conta para Gael sobre o encontro com Alan, e o professor avisa a Heideguer. Bete não gosta quando Santiago afirma que inventou mentiras sobre a carreira de Sol. Todos da banda se preocupam com Joaquina. Lobão convida Nat para ir a um show. Um dos seguranças avisa a Heideguer da chegada de Duca. Alan procura Duca.