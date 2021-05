Manaus e Santa Cruz se encaram em momentos opostos na Série C

Brasileiro

Manaus x Santa Cruz – Na estreia da Série C, equipes se enfrentam em situação oposta



Santinha já soma três eliminações no ano; Equipe Amazonense chega com conquista épica do Estadual

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 28 (AFI) – Vivendo momentos opostos na temporada, Manaus e Santa Cruz se encaram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C, neste domingo, às 18h, na Arena da Amazônia. Os donos da casa chegam embalados pela conquista do Campeonato Estadual, enquanto o Santinha já soma três eliminações no primeiro semestre.

Ambas as equipes estão no Grupo A. A competição é composta por dois grupos com 10 times cada. Ao final das 18 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para a próxima fase.

PODE TER LEI DO EX



O jogo marca o reencontro do atacante Philip com o time pernambucano, onde ele atuou na base, antes de ser revelado pelo Naútico. O jogador ainda disse que se fizer um gol, irá comemorar da mesma forma.

Philip já atuou pelo Santa Cruz – Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

NOVO COMANDANTE

Para a disputa da competição nacional, o Manaus contratou o experiente treinador Marcelo Martelotte, que chegou ao clube na última quarta-feira. O nome agradou muito a diretoria e toda a torcida.

REFORÇOS

Três jogadores também foram apresentados na coletiva de imprensa. São o goleiro Renan Rocha, que teve como último clube o São Luiz-RS. Outros dois jogadores foram o meia Allan Dias e o zagueiro Marcão, ambos que estavam no São Bento-SP.

NÃO VEM BEM

O período de 20 dias sem jogos serviu para o Tricolor, sob o comando do técnico Bolívar, corrigir alguns erros que culminaram em três eliminações no primeiro semestre.

NOVIDADES NO SANTINHA



Os lateral-direito Weriton, o lateral-esquerdo Julinho, o volante Vitinho e o atacante Lucas Batatinha vêm treinando no time e foram regularizados para o início da competição. Além deles, o zagueiro Hebert está cotados para a formação inicial.