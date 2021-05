Manaus encaminha chegada de zagueiro de semifinalista do Paulista A2

Brasileiro

Time da Série C encaminha chegada de zagueiro de semifinalista do Paulista A2



A bola da vez no Manaus é o zagueiro Marcelo Augusto, um dos destaques do Rio Claro

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 26 (AFI) – Depois de oficializar a chegada do técnico Marcelo Martelotte para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus deve vasculhar as divisões inferiores do futebol paulista para reforçar seu elenco. A bola da vez na Arena Amazônia é o zagueiro Marcelo Augusto, um dos destaques do Rio Claro.

Marcelo Augusto está chegando ao Manaus

Porém, como o Rio Claro ainda está disputando as semifinais do Paulista A2, o acordo deve ser assinado após o fim do estadual. Por enquanto, não já previsão de desembarque na capital amazonense, o que deve acontecer apenas daqui umas rodadas da Série C. Em 13 partidas disputadas pelo Galo Azul até aqui, ele foi titular em onze.

Cria da base do São Paulo, Marcelo, que tem 29 anos, já jogou por Mirassol, Ponte Preta, Portuguesa, Portuguesa-PR, Água Santa-SP, Noroeste, São Bernardo, Retrô-PE e América-RN.

O time Amazonense estreia na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29) contra o Santa Cruz, em casa, às 18h (horário de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus. No grupo A, o Gavião ainda encara Volta Redonda-RJ, Floresta-CE, Altos-PI, Tombense-MG, Jacuipense-BA, Botafogo-PB, Ferroviário-CE e Paysandu na primeira fase.