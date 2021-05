Amazonense

AMAZONENSE: Manaus FC tenta reverter vantagem do São Raimundo e levar a taça



Publicado em 21/05/2021

por Lissandro Windson

Manaus, AM, 21 (AFI) – O campeão amazonense de 2021 será conhecido neste sábado (22), quando a partir das 17h05, Manaus FC e São Raimundo disputam o jogo da volta e decisivo em busca do título da Série A, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

CENÁRIO

O São Raimundo reverteu a vantagem após vitória no primeiro jogo por 2 a 1 e está a um empate de novamente levantar a taça (tem seis títulos estaduais), que não conquista desde 2006. Do outro lado, o Manaus FC, que disputa a quinta final consecutiva, mira a quarta taça, após as conquistas de 2017,2018,2019 (foi vice em 2020).

OS TIMES

Foto: Antônio Assis / FAF

O técnico Sérgio Duarte terá dois desfalques. Matheus (goleiro) e Rafael Oliveira (meia) estão suspensos.

Para compensar, retornam Pastor (zagueiro), Tiago Amazonense (volante) e o ala Wendel, punido por 30 dias pelo TJD-AM e jogará devido ao efeito suspensivo concedido pelo TJD –AM).

“O grupo está focado e sabe que a vantagem existe porém entraremos numa nova partida e temos que jogar para a vitória”, disse o comandante

Luizinho Lopes, técnico do Manaus FC, não contará com Thiago Spice (expulso na partida de ida) e com isso Márcio Passos, deverá atuar na zaga. “Encararemos a decisão como dois tempos e agora chegou o grande momento para buscar o título”, disse o técnico, que deverá mandar a campo o que tiver de melhor para a decisão.

APITO

Ivan da Silva Guimarães Júnior apita o jogo. Seus Assistentes serão , Anne Kesy Gomes de Sá e Hugo Agostinho Chaves da Paixão. A quarta árbitra será Elivane Trindade da Costa e a quinta árbitra será Alini Miranda Gil.