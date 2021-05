Manchester City contrata jovem promessa argentina comparada a Messi

O Estudiantes anunciou neste sábado (1), que Dario Sarmento, joia do time de apenas 18 anos, acertou com o Manchester City.

O jovem ingressará no time inglês no dia 1º de julho por um valor inicial de 6 milhões de dólares (R$ 32,6 mi). O time argentino também receberá 20% do valor pela venda.

“Tendo cumprido os requisitos estabelecidos no contrato de transferência assinado a tempo com o Manchester City, o nosso jogador de futebol Darío Sarmiento vai ingressar no clube inglês em 1 de julho”, informou o clube argentino em um comunicado no Twitter.

Sarmiento fez sua estreia no Estudiantes em outubro de 2019 e disputou 22 partidas pelo clube. O ponta direita que jogou pelas seleções juvenis da Argentina, também é comparado ao capitão do Barcelona, ​​Lionel Messi.

O jogador chegará ao time da Premier League quando o melhor artilheiro do City, Sergio Aguero, deixar o clube após 10 anos de sucesso no Etihad.