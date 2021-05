Manchester City perde por 2 a 1 para o Chelsea e depende do United para ser campeão no domingo; Agüero erra pênalti de cavadinha

Na “prévia” da final da Uefa Champions League, o Manchester City perdeu por 2 a 1 para o Chelsea, de virada, neste sábado, no Etihad Stadium, pela 35ª rodada da Premier League.

Com o resultado, os Citizens ficam com 80 pontos e ainda não garantiram o 7º título do Campeonato Inglês neste sábado.

Para serem campeões ainda neste final de semana, os comandados de Josep Guardiola torcem para que o vice-líder Manchester United perca para o Aston Villa, neste domingo, às 10h05 (de Brasília), com transmissão dos canais esportivos do grupo Disney.

Já os Blues vão a 64 pontos e sobem para a 3ª colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Em campo, os dois times entraram com times mistos, já que jogaram no meio de semana pela Champions, e fizeram um 1º tempo um tanto lento.

Depois dos 40 minutos, porém, a partida pegou fogo em Manchester.

Aos 43, Gabriel Jesus foi lançado em profundidade, deixou Christensen para trás e cruzou rasteiro. Agüero furou, mas Sterling empurrou para dentro: 1 a 0.

Os Citizens se animaram com o gol, partiram para cima e, aproveitando a desorganização defensiva do rival, tiveram chance de ouro para ampliar.

Aos 46, Gabriel Jesus recebeu na área e, quando armou o chute, foi derrubado por Gilmour: pênalti marcado pelo árbitro Anthony Taylor.

Na cobrança, porém, Agüero deu uma “cavadinha” tenebrosa, lenta e totalmente previsível. O goleiro Mendy não caiu na dele e pegou no meio do gol, de forma humilhante.

No 2º tempo, o Chelsea foi bem melhor e, após pressão inicial, achou seu empate de forma merecida.

Aos 18, Azpilicueta chegou pela direita e deu bom passe para Ziyech. O marroquinho dominou bonito e chutou firme para estufar as redes: 1 a 1.

Até os minutos finais, os londrinos foram melhores no Etihad Stadium, e até chegaram a fazer dois gols, que foram bem anulados.

Werner e Hudson-Odoi conseguiram vencer Ederson, mas havia impedimento nos dois lances (no 2º, foi necessário o VAR traças as linhas para ter certeza).

Mas quando parecia que o jogo terminaria empatado, uma estocada do Chelsea pela ponta direita deu aos Blues o gol da vitória.

Aos 48 minutos, Werner carregou pela direita e cruzou para o meio. Marcos Alonso chutou meio sem jeito, mas conseguiu vencer Ederson: 2 a 1.

Dessa forma, Thomas Tuchel segue sem perder um jogo sequer fora de casa com o clube de Londres!

Mendy defende pênalti de Agüero durante Manchester City x Chelsea EFE

Manchester City 1 x 2 Chelsea

GOLS: Manchester City: Sterling [44′] Chelsea: Ziyech [63′] e Marcos Alonso [93′]

MANCHESTER CITY: Ederson; Rúben Dias, Laporte e Aké; Cancelo, Ferrán Torres (Gündogan), Rodri, Sterling e Mendy (Zinchenko); Agüero (Foden) e Gabriel Jesus Técnico: Josep Guardiola

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen (Zouma) e Rüdiger; Reece James, Kanté (Jorginho), Gilmour e Chilwell; Pulisic, Ziyech (Hudson-Odoi) e Werner Técnico: Thomas Tuchel

14º gol de Sterling em 46 jogos pelo Manchester City na temporada

10º gol de Sterling na atual Premier League

4ª temporada seguida que Sterling faz pelo menos 10 gols na Premier League

1º pênalti perdido no Etihad Stadium por Agüero desde 27 de dezembro de 2017

O City só converteu 5 de seus 9 pênaltis na atual Premier League

6º gol de Ziyech em 46 jogos pelo Chelsea na temporada

Foi apenas o 2º com de Ziyech na Premier League, o 1º desde outubro de 2020

3º gol de Marcos Alonso em 17 jogos pelo Chelsea na temporada

O Chelsea tem 0 derrota fora de casa desde que Thomas Tuchel assumiu





Classificação

– Manchester City: 1º lugar, com 80 pontos

– Chelsea: 3º lugar, com 64 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Premier League.

Quarta-feira, 12/05, 16h15*, Chelsea x Arsenal

Sexta-feira, 14/04, 16h*, Newcastle x Manchester City

*horário de Brasília