Manchester City prepara proposta de dois anos a Sergio Ramos, do Real

Manchester City prepara proposta de dois anos a ídolo do Real Madrid



Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – Em fim de contrato com o Real Madrid, com a possibilidade de não renovar com o time espanhol, o zagueiro Sergio Ramos está no radar do Manchester City para a próxima temporada, que estaria preparando um contrato de dois anos para o atleta, caso não renove com o time de Madri.

Foto: Divulgação

Com 35 anos, Sergio Ramos está no Real Madrid desde 2005 e tem contrato com o time espanhol até o dia 30 de junho. O desejo do atleta é de continuar em Madri, com um contrato até 2023, porém, estaria em confronto com a diretoria, que só quer renovar se for por apenas mais uma temporada.

De olho no atleta, que é ídolo do Real, o Manchester City, segundo a ESPN, estaria preparando uma proposta de dois anos ao jogador, com a possibilidade, caso Sergio Ramos queira, de atuar por uma temporada no New York City, da MLS.

A permanência de Ramos no Real é uma incógnita. Após a saída de Zidane e a afirmação do presidente Florentino Pérez de que fará uma renovação no elenco do time espanhol, além da contratação de Alaba, diversos boatos da saída do jogador cresceram. Além do City, o PSG também demonstrou interesse no zagueiro espanhol.