Manchester City x Chelsea: tudo sobre apostas na Liga dos Campeões

Manchester City x Chelsea: tudo sobre apostas na final da Liga dos Campeões 2020/2021



Citizens vão em busca de conquista inédita, enquanto o Blues chega com a leveza de jogar como franco-atirador na decisão da Champions

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

O vencedor da Liga dos Campeões da Europa 2020/2021 será conhecido neste sábado (29), no estádio do Dragão. Às 16h (horário de Brasília), Manchester City e Chelsea darão o pontapé inicial na decisão mais aguardada da atual temporada do futebol mundial. Quem vai dar o grito de campeão? Que tal lucrar com o seu palpite? Saiba mais a seguir.

Final da UEFA Champions League 2020/2021: (R$ 1,87) Manchester City x Chelsea (R$ 4,40); empate (R$ 3,40)

Você já sabe que a nossa especialidade é falar sobre lucros por meio de palpites nos sites de apostas esportivas. Porém, será tudo em vão se você não souber como executar uma aposta online. E não há motivo zero para se envergonhar se a resposta for não. Sendo assim, acesse o nosso tutorial, que pode ser útil também com boas dicas para os mais experientes. Outra informação valiosa (clicando no link) é sobre como encontrar um confronto ou evento específico para apostar, sem falar na chance de garantir o imperdível bônus de iniciante.

O que está em jogo em termos de apostas na final da UEFA Champions League 2020/2021

Uma coisa é certa na final da Champions: o campeão veste azul. Mas qual o tom desta decisão? De acordo com as apostas online, o favorito a ganhar é o Sky Blues, ou seja, o City de Guardiola, que conquistou recentemente o título da Premier Legue e chega sedento por levantar a Orelhuda pela primeira vez na história do clube.

Aliás, Pep também busca um feito e tanto: se faturar seu terceiro título de Liga dos Campeões, o treinador catalão se iguala a Zinedine Zidane, (2016, 2017 e 2018), Carlo Ancelotti (2003, 2007 e 2014) e Bob Paisley (1977, 1978, 1981).

E com relação ao Blues de Thiago Silva e sua cota de azarão (4.40)? A presença do clube londrino na finalíssima da principal competição interclubes do planeta foi uma surpresa e tanto, inclusive para os apostadores, quando os prognósticos de futebol apontavam como prováveis finalistas times como Bayern de Munique, PSG, Real Madrid e Juventus.

Mas é bom lembrar que a pressão é toda do lado do Sky Blues, já que o Chelsea perdeu a “virgindade” de títulos na Champions na temporada 2011/2012. Além disso, no encontro mais recente entre ambos, os comandados de Thomas Tuchel se impuseram sobre os pupilos de Guardiola, pela liga inglesa, no dia 8 deste mês (2 a 1). Ou seja: há pouquíssimo tempo.

Aposta do especialista para Manchester City x Chelsea na final da Champions

Falta muito pouco para a grande final da UEFA Champions League 2020/2021 entre Manchester City e Chelsea. O favoritismo é notório (e por merecimento) dos Citizens. Campanha indiscutível até aqui na Champions e o título com folga na Premier League, além do recente caneco da Copa da Liga Inglesa.

Mas para evitar o vexame das quartas de final da edição passada, contra o Lyon, quando era muito favorito, os Sky Blues precisam de concentração do início ao fim e devem adotar uma conduta avassaladora, tal qual na última decisão entre ingleses na Champions – Liverpool 2 x 0 Tottenham. A vitória por dois gols de diferença garante a cota de 5.50 para 1, de acordo com o Bodog.

Aposta com os pés no chão emManchester City x Chelsea

É não pensar em como será o placar. Confie apenas que o City será o campeão – o que garante 1.44 para 1.

Aposta ousada para Manchester City x Chelsea

Para aproveitar bem as cotas das casas de apostas esportivas, você precisa ousar. Neste caso, para faturar mais, é preciso investir no placar exato. Nossa dica é a vitória do City por 2 a 0 sobre o Chelsea. A margem de resgate prevista é de 8.00 para 1, segundo o Bodog.

Odds da final da Champions League 2020/2021 – Manchester City x Chelsea

Sábado, 29 de maio

16:00 – (R$ 1,87) Manchester City x Chelsea (R$ 4,40); empate (R$ 3,40)

Mais dicas como essas para apostas esportivas você pode encontrar no Odds Shark, com os melhores prognósticos para as mais diversas competições.