Manchester City x PSG: data, hora e canal da partida da Champions League | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela partida de volta das semifinais da Champions League, Manchester City e PSG se enfrentam nesta terça-feira (4), no Etihad Stadium, às 16h (horário de Brasília). Vale a primeira vaga na grande decisão do torneio europeu. Você poderá acompanhar o jogo pelo canal a cabo TNT, pelo Facebook da TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Marquinhos e Foden se desentendem na partida de ida (Foto: Getty Images)



Depois de perder por 2 a 1 na partida de ida, o PSG precisará buscar uma vitória marcando pelo menos dois gols para se classificar. Caso repita o placar obtido pelos Citizens em Paris, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe inglesa pode até perder por 1 a 0 que obterá a classificação.

Líder absoluto e praticamente campeão do Campeonato Inglês, o Manchester City vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace. A tendência é que o técnico Pep Guardiola mantenha a equipe que vem atuando nos últimos jogos, sem a presença de um centroavante de área. Foden, Mahrez e De Bruyne vêm sendo o trio de frente.

Disputa de bola entre Neymar e Walker (Foto: Getty Images)



Do lado do PSG, a disputa pelo título do Campeonato Francês é uma realidade, mas o grande foco é a Champions League. Depois de perder o volante Gueye no jogo do Parc des Princes, o técnico Mauricio Pochettino terá de optar por um outro jogador. Ander Herrera e Danilo Pereira estão na disputa.

Manchester City x PSG: como e onde assistir AO VIVO na TV

