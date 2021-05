Liga dos Campeões

Sérgio Carvalho: Manchester ou Chelsea, quem é o melhor da Liga dos Campeões?



Se fosse apostar, o faria no time dirigido por Guardiola, melhor técnico do momento no futebol do Velho Mundo

Publicado em 29/05/2021

SÉRGIO CARVALHO

Hoje é um dia muito especial para o futebol mundial. É que na cidade do Porto, em Portugal, estádio Dragão, dois dos melhores times europeus estarão frente à frente, numa luta para não só levantar o troféu mais cobiçado do futebol mundial mas também para conquistar um título que vale tanto quanto um mundial, porque, no momento, o futebol da Europa é disparado o melhor do mundo, em todos os sentidos.

Curiosamente, será um confronto entre dois clubes ingleses, numa prova de que a Premiére League é mesmo a mais qualificada do mundo. O Manchester é tecnicamente melhor, mas o Chelsea, que evoluiu muito nos últimos meses, tem qualidade para se impor e até levantar a taça no final desta histórica partida. A FIFA permitiu presença de público (cerca de trinta por cento do estádio contará com a presença de torcedores.

Guardiola tenta primeiro título do City na Liga dos Campeões

APOSTA NO CITY

Se fosse apostar, o faria no time dirigido por Guardiola, melhor técnico do momento no futebol do Velho Mundo. Seus times geralmente são bem preparados e não se descuidam de nenhum detalhe para se impor a seus adversários.

Do goleiro ao ponta esquerda, todos os titulares de Guardiola sabem exatamente o que vão fazer em campo.

O Manchester é um time que marca o campo inteiro, que ataca em bloco com muita velocidade e que tem ótimo aproveitamento tanto defensivo como ofensivo.

PRIORIZA A DEFESA

Já o Chelsea começou mal a temporada mas, aos poucos, começou a achar sua melhor forma de jogar.

Ele prioriza a defesa onde joga o experiente e competente Thiago Silva, zagueiro brasileiro que defendeu o PSG ao lado de Neymar, mas que agora integra o sistema defensivo do clube londrino com a mesma competência como o fazia nos bons tempos em que era titular da Seleção Brasileira dirigida por Tite.

Thiago Silva e o técnico Tuchel do Chelsea

Thiago apenas ficou mais velho, mas não perdeu a mobilidade nem a qualidade. É daqueles zagueiros que marca sem fazer falta e é tão bom nas jogadas junto ao gramado como nas bolas aéreas.

GRANDE CLÁSSICO

Quem gosta de futebol bem jogado não deve perder essa partida.

Os dois times são muito bons e certamente vão proporcionar um espetáculo digno de uma final deste nivel. Apenas aposto no time de Guardiola porque gosto deste treinador e conheço os jogadores que ele tem em mãos.

Ainda assim, não menosprezo a equipe do Chelsea, que também joga bom futebol, tem suas virtudes e entra nesta briga não para fazer número, mas para se impor ao adversário e fazer a festa do título no final da partida.

O vencedor desta partida ganhará o direito de representar o futebol europeu no Mundial Inter Clubes promovido pela Fifa no final da atual temporada.

NÚMEROS NA LIGA

E só prá terminar. O Manchester City foi o campeão inglês da temporada com 86 pontos ganhos. O Chelsea foi quinto colocado com com 58. O City marcou 83 gols e sofreu 32. Saldo positivo de 51 gols.

O Chelsea marcou 58 gols e sofreu 36. Saldo positivo de 22 gols. Por esses números é fácil perceber que o Manchester City de hoje é superior ao Chelsea.