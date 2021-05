Manchester United: Torcedores invadem [Old Trafford] para protestar e clássico contra o Liverpool tem horário alterado | Manchester United x Liverpool

Centenas de torcedores do Manchester United invadiram o estádio Old Trafford neste domingo (02), na Inglaterra, poucas horas antes do clássico North West Derby, disputado entre os Reds Devils e o Liverpool. Os fãs protestaram contra os donos do clube e pediram a saída da família Glazer do comando.

De acordo com informações do ge.globo, os adeptos ultrapassaram uma barreira policial e tomaram conta do Old Trafford. Muitos aficionados exibiram placas como ‘Fora Glazers’ e até alcançaram o gramado.

Conforme divulgado pelo veículo de comunicação, os irmãos Glazer não têm a aprovação da torcida do United, que está irritada com a família há anos. Após a equipe de Manchester anunciar a participação na Superliga Europeia, os fãs voltaram a se irritar com os donos do time.

Sim, início de Man United x Liverpool atrasará, segundo a imagem ao vivo da transmissão oficial. Ainda sem “novo horário” confirmado. pic.twitter.com/sShIBXh7rQ — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_)

May 2, 2021





Com os protestos, o clássico entre Manchester United x Liverpool, inicialmente marcado para 12h30 (de Brasília), deve atrasar. De acordo com o UOL Esporte, os jogadores seguem nos hotéis, mas a polícia já começou a controlar a situação. O novo horário da partida ainda não foi divulgado.