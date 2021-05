Mancini esboça escalação para o duelo contra o Huancayo; só vitória mantém Timão com chances na Sul-Americana

Na próxima quinta-feira (6), o Corinthians tem compromisso pela Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o Sport Huancayo, do Peru, no Estádio Nacional, em Lima. Nesta quarta-feira (6), o técnico Vagner Mancini realizou o treinamento que fecha os trabalhos visando a partida.









O treinamento teve como suas principais ações, o aprimoramento tático da equipe, bem como, jogadas de bola parada no campo defensivo e ofensivo. Cantillo e Xavier estão fora da partida. Ambos ficaram em São Paulo dando sequência no tratamento de suas respectivas lesões. Informação é do Globoesporte.com.

A vitória é de vital importância para o Todo Poderoso Timão na partida contra o Sport Huancayo. A equipe comandada por Mancini tem apenas um ponto na competição continental. O Alvinegro figura na terceira posição do Grupo E, atrás de Peñarol-URU e River Plate-PAR. Somente o primeiro colocado garante vaga para a próxima etapa da Sul-Americana.

O Corinthians deve ter o retorno de Gil no setor defensivo, contudo, o Timão que vai a campo com a vitória como único objetivo para se manter vivo na competição deve ter a provável escalação: Cássio, João Victor, Gil e Raul Gustavo; Fagner, Gabriel, Ramiro e Lucas Piton; Luan, Otero (Mateus Vital ou Gustavo Silva) e Cauê.