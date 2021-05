Manifest: tudo sobre os episódios 5 e 6 da 3ª temporada

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Nesta quinta-feira (29), o público assistiu a dois episódios de Manifest, referentes à 3ª temporada da série. De certa forma, foi uma jogada bastante inteligente utilizar esse método de distribuição consecutivo, justamente porque o arco da metanfetamina é desenvolvido de uma forma totalmente nova, observando alguns detalhes importantes da narrativa.

Portanto, confira todos os detalhes sobre os episódios 3×5 e 3×6 de Manifest com o nosso recap!

Manifest 3ª temporada: pesquisas e parábolas se entrelaçam mais uma vez

Os espectadores acompanharam grandes momentos nos intitulados “Water Landing” (Aterragem na Água, em inglês) e “Graveyard Spiral” (Espiral do Cemitério, em uma tradução livre).

O episódio 3×5 inicia quando Michaela (Melissa Roxburgh) e Drea (Ellen Tamaki) descobrem o trailer de Jace (James McMenamin), após Pete (Devin Harjes) desistir dele. Por lá, elas encontram símbolos que coincidem com os do papiro de TJ (Garrett Wareing).

Depois de ter um chamado, Michaela sabe que Jace está vindo atrás dela. Em uma tentativa de tentar entender tudo o que está acontecendo, ela e Ben (Josh Dallas) se voltam para Pete e Kory (DazMann Still), que estão separados nesse momento.

Enquanto isso, a pesquisa de Olive (Lusa Blaise) a leva a acreditar que os três viciados em metanfetamina estão apostando em uma parábola na qual três criminosos tiveram uma segunda chance para corrigir seus erros. Eles seriam justamente Pete, que aproveitou a oportunidade para encontrar o amor, Kory, que colocou de lado as queixas do passado, e Jace, que escolheu a vingança.

Mas, como Levi (Will Peltz) informa a ela, tudo consistia em um teste: se o último homem tivesse perdoado seus inimigos, ele teria sido recompensado. Jace deve escolher não matar Michaela no final das contas. Entretanto, ele acaba fazendo a escolha errada e empurra a detetive de um penhasco. Mas, felizmente, os danos não são muito graves.

Por meio da estranha capacidade de empatia sobrenatural que Zeke (Matt Long) tem agora depois de sobreviver à data de sua morte, ele sente a dor de sua esposa enquanto a ajuda a se levantar.

Isso envia uma onda de energia que joga a bola de basquete de Cal (Jack Messina) para fora do para-brisa de um carro, o que faz com que Ben e Angelina (Holly Taylor) tenham um chamado.

Dessa maneira, os dois são levados a Cal, que consegue se esconder no porão junto com todos que estavam no local. Jace, no entanto, consegue ouvir um relatório policial e o Tenente Jared Vasquez (JR Ramirez) depois de ligar para Michaela. A partir desse momento, a ação domina o episódio, mostrando as atitudes equivocadas de Jace ao atirar contra Tarik (Warner Miller).

Grace (Athena Karkanis), entretanto, tem sede de vingança por conta de seu irmão e se arma com um rifle, mas Ben consegue intervir na situação. Kory pede que Cal fique quieto, pois Jace está usando o garoto para conseguir chegar aos seus objetivos. Mesmo depois disso, ele se perde na floresta e acaba se afogando.

Por conta de suas ações, Pete e Kory sobrevivem às datas de suas mortes. Ou pelo menos, é assim que eles pensam. Olive termina de restaurar a peça final do papiro e descobre que antes não havia a foto completa. É quando Cal visualiza a sombra que simbolizou Jace no passado surgir dele e ir para Pete e Kory, que acabam morrendo.

O que será que vai acontecer em Manifest? Não perca! Novos episódios serão exibidos nas próximas semanas.



