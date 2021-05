Manifest: tudo sobre os episódios 7 e 8 da 3ª temporada

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Nesta semana, a série Manifest exibiu mais uma vez dois episódios em uma única noite. Novamente, o público conferiu a progressão das inquietações dos personagens sobre os mistérios do voo 828. Um fato curioso é que as referências religiosas continuam a se destacar na narrativa, sobretudo ao pentateuco bíblico.

Dessa forma, confira mais detalhes dos episódios 3×7 e 3×8 de Manifest com o nosso recap!

Manifest 3ª temporada: os paralelos com a Arca de Noé

Desde seu primeiro episódio, Manifest vem desenvolvendo algumas conotações religiosas interessantes.

No entanto, os intitulados “Precious Cargo” (Carga Preciosa, em inglês) e “Destination Unknown” (Destino desconhecido, em uma tradução livre) vão além, ao abordar a famigerada história da Arca de Noé, mostrando algumas conexões que o voo 828 tem com a saga do dilúvio do velho testamento.

As revelações começaram quando Saanvi (Parveen Kaur) percebeu que os passageiros e os Meth Heads que morreram no episódio da semana passada, por meio de análises em amostras de sangue, compartilhavam a mesma anomalia de DNA de safira.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Michaela (Melissa Roxburgh), por sua vez, estava na delegacia com Drea (Ellen Tamaki) e Vasquez (J.R. Ramirez) e, ao se dirigir à janela, visualizou uma enorme nuvem negra de fumaça atingindo a cidade.

Dessa forma, a personagem segue um chamado e percebe que haviam outras pessoas seguindo a fumaça. Mais tarde, Michaela descobre que se tratavam de passageiros do voo 828 sendo atraídos para a operação Eureka. Ao encontrar-se com seu irmão, ela acredita que os chamados possam ter alguma relação com ele.

Quando os dois se separam, Ben acorda em um lugar desconhecido. É a casa de Eagan (Ali Lopez-Sohaili), mas a porta está trancada. Eagan então surge e afirma a Ben que está seguindo um chamado e que não confia nele. O personagem quer saber toda a verdade sobre a Eureka.

Ben admite que trabalha para a NSA e argumenta que está tentando fazer o que acredita ser o melhor para os passageiros. Apesar de Eagan não parecer se importar muito, Ben tenta convencê-lo a ouvi-lo. Com o sumiço do personagem, Michaela e Drea vão à delegacia para registrar o seu desaparecimento.

No entanto, Ben consegue transmitir uma mensagem à sua irmã enquanto outros passageiros do voo 828 surgem na casa de Eagan para machucá-lo. Michaela vai ao seu encontro e o resgata.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Paralelamente a isso, Saanvi alerta a Dra. Gupta (Mahira Kakkar) sobre o que encontrou nas amostras de sangue e observa algumas substâncias encontradas anteriormente, algo que teria sido causado por um vulcão adormecido que não foi registrado em nenhum banco de dados.

Ambas compartilham suas informações com Vance (Denise Burse), dizendo ainda que a madeira flutuante, que chegou do Vaticano, possui vestígios do mesmo composto de safira encontrado no DNA dos passageiros. Ela então menciona a Arca de Noé, tendo em vista que a madeira foi encontrada no Monte Ararat.

Vance pede sigilo a Saanvi sobre as descobertas. Enquanto isso, Ben recebe um chamado e junto de Michaela localiza uma passageira do voo 828 que poderia representar uma ameaça ao seu “barco salva-vidas”. Isso condenaria todos os outros envolvidos no mistério do avião, já que seus destinos acabaram se conectando.

Os dois se envolvem em um caso de traições e abusos, mas impedem que uma catástrofe aconteça. Ao final do episódio, Cal (Jack Messina) observa atentamente o globo de neve de Tarik (Warner Miller) e vê que um vulcão está entrando em erupção.

O que será que vai acontecer? Não perca! Um novo episódio de Manifest chega na próxima quinta-feira (13) pela NBC.