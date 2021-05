Manpower anuncia novos empregos: São 80 vagas abertas

A Manpower anuncia novos empregos para TODO BRASIL. As oportunidades estão divulgadas para diversas cidades do país, garantindo salário compatível com o mercado e muitos benefícios. Se você está desempregado e em busca de reintegração no mercado de trabalho, veja as informações disponíveis, a seguir!

Manpower anuncia novos empregos pelo país

As oportunidades divulgadas pela recrutadora Manpower também geram benefícios como refeitório na empresa, plano médico e vale-transporte. Dependendo da empresa contratante, esses benefícios podem ser ainda mais amplos, oferecendo plano odontológico. Veja os cargos anunciados!

Operador de Movimentação de Materiais;

Assistente Técnico Industrial;

Eletromecânico;

Analista de Planejamento de Suplain Pleno;

Analista de Processos / Product Owner;

Técnico de Manutenção – Equipamentos Hospitalares ( VAGA TEMPORÁRIA);

Comprador Pleno;

Especialista em Classificação Fiscal – NCM;

Auxiliar de Produção;

Analista de Qualidade Pleno;

Analista de Contabilidade Pleno;

Eletromecânico;

Operador III;

Classificador de Grãos;

Recepcionista;

Operador de Empilhadeira;

Analista de Proposta;

Analista Tributário;

Consultor Comercial JR (Recife);

Analista de Laboratório Temporário;

Consultor Comercial – Autopeças;

Analista de Logística – Sumaré – SP;

Analista de Dados;

Assistente de Manutenção – PCM;

Especialista de Manutenção – Aciaria;

Técnico de Enfermagem – Coleta – São Caetano do Sul / SP;

Analista de Inteligência Logística;

Analista de Contas a Receber – Temporário;

Técnico de Enfermagem (Coleta) – Alphaville – SP;

Técnico de Enfermagem (Coleta).

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de participação, selecionar uma das oportunidades e realizar o cadastro currículo atualizado. A Manpower anuncia novos empregos para aqueles que estão em busca de uma chance no mercado de trabalho. A recrutadora está intermediando o processo seletivo para empresas que estão à procura de profissionais qualificados e comprometidos com bons resultados.

