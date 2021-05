MARANHENSE: ‘Velhinho’ marca e Sampaio sai na frente pelo título

Maranhense

MARANHENSE: ‘Velhinho’ marca e Sampaio Corrêa sai na frente pelo título



Ciel, de 39 anos, fez o único gol da partida após cruzamento do lateral Sávio

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 16 (AFI) – O Sampaio Corrêa está mais próximo do título do Campeonato Maranhense 2021. Isso porque na manhã deste domingo o time venceu o Moto Club por 1 a 0, no estádio Castelão, em São Luís, pelo confronto de ida da grande decisão. O gol da partida foi marcado pelo veterano Ciel, de 39 anos.

Com bola rolando, o Sampaio Corrêa pressionou o Moto Club no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 11 minutos, quando Sávio cruzou na área e encontrou Ciel para completar para as redes. A vantagem da Bolívia Querida poderia ter sido maior ainda nos primeiros 45 minutos, em finalizações de Pimentinha que acabaram parando em defesas do goleiro Joanderson.

Sampaio Corrêa venceu o Moto Club com gol do experiente Ciel

Na etapa final, o Sampaio adotou postura defensiva e assumiu o risco de sofrer o empate. O Moto Clube melhorou em campo, mas não conseguiu ter efetividade na área adversária. Na melhor oportunidade, aos 39, Negueba finalizou forte para defesa de Mota, que garantiu a vitória boliviana em campo.

Com o resultado, Sampaio Corrêa poderá até empatar no confronto de volta que ficará com mais um título Estadual. O confronto está marcado para o próximo domingo, às 10 horas, novamente no Castelão.