Marcelo Benevenuto é absolvido em caso de violência doméstica

Zagueiro do Fortaleza é absolvido em caso de violência doméstica



Marcelo Benevenuto teve sua contratação critica por um grupo de torcedoras tricolores

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 28 (AFI) – Por falta de provas, o zagueiro Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo e atualmente no Fortaleza, foi absolvido da acusação de violência doméstica feita por uma ex-namorada em 2017.

De acordo com a juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho, do 5º Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro, o caso foi dado como encerrado porque a falta de provas não deu para levar a acusação adiante.

Marcelo Benevenuto em ação pelo Fortaleza (Foto: Divulgação/Fortaleza)

Emprestado pelo Botafogo no começo de abril, Marcelo Benevenuto teve sua contratação criticada por um grupo de torcedoras tricolores devido a esse caso.

ENTENDA O QUE ACONTECEU!

Marcelo Benevenuto foi acusado de agressão pela ex-namorada em 2017, mas o caso acabou sendo arquivado pelo delegado.

No entanto, em dezembro do ano passado, o Ministério Público-RJ pediu esclarecimentos à perícia.

Como a perícia entendeu que o ferimento na ex-namorada poderia ser condizente ao crime de lesão corporal, a Promotoria do MP fez a denúncia, que foi aceitada pela Justiça.