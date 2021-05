Marcelo Cabo explica planejamento do Vasco, critica expulsão e projeta classificação para final da Taça Rio

O Vasco optou por um time praticamente todo reserva, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e perdeu para o Madureira por 1 a 0. Mas o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, segue confiante na classificação da equipe para a final da Taça Rio.

– Quando a gente terminou o jogo com o Boavista (eliminação na penúltima rodada da Taça Guanabara), nós sentamos, fizemos o planejamento e decidimos que, no primeiro jogo (da Taça Rio) jogaria o G2, equipe B, e, no outro, a equipe G1. Nos dá possibilidades, abrindo semanas para dar ênfase física e técnica, para começar a Série B e Copa do Brasil e a gente só ajustar. E observar também os jovens. A gente dá espaço para o planejamento do clube. Nada demais o placar, foram quase 40 minutos com um a menos – analisou o treinador cruz-maltino.

Na verdade foi mais tempo. Laranjeira foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo e, desta forma, não poderá estar nem no banco de reservas no jogo do próximo final de semana, em São Januário. Os titulares retornarão, só que o comandante da equipe discordou da arbitragem de João Batista de Arruda.

– No próximo sábado voltam todos os jogadores que não jogaram. O Laranjeira, eu já conversei com ele e, na minha opinião, não foi justa a expulsão. Mas tudo bem. Só que, no lance seguinte, o 10 do Madureira teve o mesmo gesto. Então foram critérios diferentes. E, antes, o zagueiro central deles fez uma falta mais dura. A minha constatação é pelo critério. Falei para ele (Laranjeira), no vestiário, que ele não tem que carregar essa culpa. Que sirva de aprendizado, mas acho que foi injusta – afirmou Marcelo Cabo.