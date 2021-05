Marcus Majella se vacina contra Covid-19 e homenageia Paulo Gustavo: ‘levei no meu peito’

Majella foi ao local de vacinação com uma camisa estampada com o rosto do amigo e fez uma bonita homenagem. “A vacina tão sonhada que meu amigo não conseguiu tomar. Mas levei ele no meu peito para participar desse momento comigo. Ele ficaria feliz! Falava para mim toda semana, ‘Marquinhos, cuida da sua saúde, porque a senhora é hipertensa, viado’. Estou me cuidando, querido amigo”, disse ele na publicação em seu perfil oficial no Instagram.