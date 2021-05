Mari Goldfarb arrancou suspiros dos seguidores do instagram nesta terça-feira (18), inclusive do próprio namorado, Cauã Reymond. É que a modelo compartilhou uma foto sensualizando à beira da piscina com um biquini xadrez.

“Eu tenho Jesus, Maria, José e todos os Pagés em minha companhia. Pensou que eu ando só?”, escreveu ela na legenda. “Gostosa”, comentou o ator.