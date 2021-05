Maria Marta estapeia a nora com gosto em ‘Império’: ‘Eu te deixo na lama’

Maria Marta (Lilia Cabral) nunca gostou da mulher de José Pedro (Caio Blat) em “Império“. Nos próximos capítulos da trama, a madame passará das trocas de farpas para porrada com Danielle (Maria Ribeiro).

Tudo começa com a chegada de Amanda (Adriana Birolli) na casa da família Medeiros. Com a ex do marido em casa, Danielle fica decidida a se mudar a qualquer custo.

Em cena prevista para ir ao ar no dia 2 de junho, as duas vão discutir feio. “Mulher castradora que não tá nem aí para ninguém, que faz gato e sapato dos filhos, que faz gato e sapato do próprio marido. O comendador se faz de rei do universo, mas obedece”, dirá Danielle. Maria Marta bate em Danielle | Foto: reprodução / TV Globo

A esposa do comendador não vai gostar nenhum pouco e pedirá que a nora retire as palavras. Em resposta, Danielle dirá que acha a sogra insignificante. “Você tem dinheiro, poder, mas todo mundo te detesta”, justificará a ex garota do tempo.

“Só chegam perto de você por interesse, ou pior, por medo. Até seu marido, ele não quer ficar perto de você e ainda te coloca um par de chifres com uma ninfetinha. Eu não tenho medo de você, comigo é diferente”, acrescentará.

Danielle deixará claro que, mesmo o marido não tendo atitude de enfrentá-la, não vai desistir dos seus objetivos de sair da mansão.

Após os insultos da esposa do filho, Maria Marta vai humilhá-la com gosto: “Você é uma inútil que vive encostada em todos nós. Agora, tá querendo bancar a valentona comigo? Eu te deixo na lama roendo beira de calçada”. Depois, ela meterá a mão na cara da nora e vai estapeá-la sem parar.