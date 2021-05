Paulista

Paulista A3: Marília anuncia meia campeão no MS e lateral finalista no MA



São eles: o lateral-esquerdo Vinícius Paiva e o meia Victor Adame

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 27 (AFI) – Na véspera do jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3 contra o Votuporanguense, o Marília aproveitou a quinta-feira (27) para oficializar a chegada de mais dois reforços para o mata-mata e para busca pelo acesso. São eles: o lateral-esquerdo Vinícius Paiva e o meia Victor Adame.

Aos 21 anos, Victor Adame estava no Costa Rica-MS, onde foi campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Tem passagens também por XV de Piracicaba, Paulista de Jundiaí e Amparo.

Victor Adame é um dos reforços do Marília

Já Vinícius Paiva foi finalista do Campeonato Maranhense pelo Moto Club. Além do time do Maranhão, o lateral tem passagens por Amparo (SP), Cortuluá da Colômbia, Cianorte (PR), XV de Jaú (SP) e Grêmio Osasco (SP).

Ambos os jogadores já estão inscritos para esse primeiro jogo do mata-mata que acontece nesta sexta-feira (27), às 20h, no Estádio Bento de Abreu. O Marília que vem de quatro jogos sem derrota e terminou na sexta posição com 23 pontos. A volta será na Arena Plínio Marin, no dia 31.