Marília e Noroeste empatam em clássico válido pelo Paulista A3

Marília 1 x 1 Noroeste – Norusca evita classificação do MAC e segue líder



O Marília chega na última rodada dependendo apenas de si para se classificar

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Marília, SP, 22 (AFI) – Com gols dos seus artilheiros, Marília e Noroeste empataram em 1 a 1 o clássico realizado na tarde deste sábado, no Estádio Bento de Abreu, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O resultado evitou a classificação antecipada do MAC, que aparece na sétima colocação, com 20 pontos. Já garantido nas quartas de final, o Noroeste chegou aos 25 e está na liderança isolada graças ao tropeço do Votuporanguense.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 15 horas, pela última rodada do campeonato. O Marília enfrenta o Linense, no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, e o Noroeste recebe o Rio Preto, no Alfredo de Castilho, em Bauru.

FOI BOM

O clássico começou como se esperava. Logo aos cinco minutos, Alecsandro se desentendeu com Júnior Santos e deu origem a uma pequena confusão no centro do gramado. Assim que os ânimos foram colocados no lugar, o Noroeste abriu o placar.

Gustavo Nescau marcou o gol de empate para o Marília (Foto: Lucas Daquino/Marília AC)

Aos nove, Pedro Felipe chutou rasteiro, Cléber Alves rebateu e o experiente Alecsandro completou de cabeça. A resposta do Marília veio na sequência em um cruzamento despretencioso pela direita. A bola passou por todo mundo e explodiu na trave.

O Marília tinha dificuldades para criar lances de perigo devido a forte marcação do Noroeste. Bastou uma desatenção para Gustavo Nescau deixar tudo igual. Aos 34, o artilheiro recebeu dentro da área e bateu na saída de Pablo.

CAIU DE QUALIDADE

Logo no começo do segundo tempo, Richarlyson exigiu boa defesa de Cléber Alves. Mas os times não voltaram com a mesma intensidade do intervalo. Aos 23, Orlando Júnior bateu rasteiro, a bola desviou no adversário e passou em frente ao artilheiro Gustavo Nescau.

Precisando da vitória para garantir a classificação antecipada às quartas de final, o Marília foi para cima do Noroeste. E o gol quase veio em chute de Lucas Lima. A bola tinha endereço certo, mas Pablo fez grande defesa ao desviar pela linha de fundo.