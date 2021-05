Marília x Noroeste – Dérbi que vale muito, ainda mais para o MAC

Paulista

O Marília busca recuperação para se manter no G8, enquanto o Norusca já está classificado

21/05/2021

Marília, SP, 21 (AFI) – Marília e Noroeste fazem um dérbi mais que agitado neste sábado, às 17h, pela 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista Série A3. O Marília busca recuperação para se manter no G8, enquanto o Norusca já está classificado, mas quer continuar na liderança. Além disso, se trata de um dérbi regional e este será o 80º confronto entre os dois.

Depois de empate sem gols com o Comercial, o Marília permanece no G8, mas em oitavo lugar, com 19 pontos. Já o Noroeste lidera com 24 pontos e, embora classificado quer terminar na melhor posição possível para ter a vantagem de decidir em casa no mata-mata.

Ambos se enfrentaram, oficialmente, 79 vezes, sendo 38 em Bauru e 41 em Marília. O Noroeste tem vantagem. Venceu o rival 32 vezes. O MAC ganhou 26. Empates somam 21.

MARÍLIA

O técnico Guilherme Alves terá dois desfalques certos para o clássico. Isso porque o volante Léo Couto levou o terceiro cartão amarelo e o meia Bruno Sabiá vem se recuperando de lesão muscular. Com isso, o setor deve ser formado por Junior Santos, Matheus Silva e Wendel, mas Felipe Cordeiro também é opção.

“Expectativa alta, conheço esse clássico há muito tempo, até porque já joguei. É um jogo de muita importância, ainda mais por conta do cenário (reta final). Temos vários problemas e precisamos esperar liberação do departamento médico para definir o time. É um jogo especial para nós e o Noroeste. Será uma partida muito disputada, mas é preciso ter equilíbrio emocional também”, disse o técnico Guilherme Alves.

NOROESTE

O técnico Luiz Carlos Martins não revelou o time, mas garantiu que o time continua motivado. Nas últimas partidas, o treinador não pôde contar com os zagueiros Guizão e Luizão, os meias Richarlyson, John Egito, Igor Pimenta e Yamada e o atacante Pedro. A tendência é de que repita a base do time da última partida.

“Nosso objetivo é classificar entre os primeiros. Vamos jogar dentro dos nossos padrões e vamos procurar vencer o clássico. Pelo lado do Marília não será diferente. Noroeste e Marília é sempre um jogo diferente, complicado. Tem as vibrações dos torcedores. Vai ser um grande jogo e espero, se Deus quiser, que a gente possa ser mais feliz”, comentou o comandante.