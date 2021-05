Marquinhos Santos, do Juventude, testa positivo para Covid-19

Brasileiro

Treinador de time do Brasileirão testa positivo para Covid-19



Marquinhos Santos está com sintomas leves e vai perder a pré-temporada em Itu-SP

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 21 (AFI) – O técnico Marquinhos Santos foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira e não vai poder participar da pré-temporada do Juventude, em Itu-SP, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Marquinhos Santos, de 41 anos, apresentou sintomas leves da doença e na última quinta testou positivo para a Covid-19. Assim, o treinador vai ficar em Caxias do Sul cumprindo o isolamento.

Marquinhos Santos testou positivo para a Covid-19 (Foto: Arthur Dallegrave/Juventude)

A delegação alviverde vai ficar na cidade de Itu-SP de segunda a sexta-feira da semana que vem. Marquinhos Santos ainda é dúvida no banco de reservas na estreia do Juventude no Brasileirão, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, no próximo dia 29.

A partida contra o Dourado, que também vem da Série B, vai marcar o retorno do Juventude na elite nacional depois de 13 anos longe.

No início de março, a mãe de Marquinhos Santos, Marli de Jesus Santos, faleceu aos 68 anos, em Curitiba-PR, por complicações da Covid-19.