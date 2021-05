Mascherano sobre Marcelinho Carioca: “Não tinha boas intenções”

Mascherano sobre ídolo do Corinthians: “Não tinha boas intenções”



Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 26 (AFI) – Javier Mascherano deixou o Corinthians em 2006, mas ainda não esqueceu a briga que teve com Marcelinho Carioca. O argentino lembrou e criticou o eterno camisa 7 da Fiel ao TyC Sports.

Mascherano tretou com Marcelinho Carioca. (Foto: Divulgação)

“Fui brigar justo com o maior ídolo do Corinthians. Atrás disso havia uma história. Ele era violento, sobretudo com os argentinos. Sempre que havia a possibilidade de treinarmos com bola, ele não tinha boas intenções”, começou Mascherano que, na oportunidade, empurrou Marcelinho Carioca após tomar uma entrada mais forte.

“Nesse dia, o copo transbordou. Vou forte, roubo bem a bola, e ele me dá um pontapé por trás sem sentido”, completou.

Logo após a confusão, Mascherano foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, onde reencontrou Carlitos Tevez.