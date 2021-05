Matéria de concursos: Estrutura fundiária brasileira 

A estrutura fundiária é a maneira que as propriedades fundiárias estão distribuídas e organizadas em determinado país ou regiões.

Para entender a estrutura fundiária de um país, alguns fatores acabam sendo levados em consideração como a quantidade, tamanho e distribuição social das propriedades agrárias na região analisada.

A estrutura fundiária de um país ou determinado local acaba influenciada pelo nível de concentração fundiária do país.

Afinal, quanto maior for a concentração de terras, menor será o número de detentores das terras e maior será o tamanho do território existente.

Ademais, a distribuição agrária em locais que possuem grande concentração rural, geralmente é desigual. Tendo em vista que os mais ricos possuem acesso à terra.

Em contrapartida, os mais pobres na grande maioria das vezes, não têm acesso à e aos meios de produção.

Além disso, grande parte dos países desenvolvidos possuem atividades agropecuárias em propriedades agrícolas menores, de base familiar com alta produção, assim como são mecanizadas, visando a produção de alimentos e matéria-prima para o mercado interno.

Por outro lado, nos países subdesenvolvidos, as terras ficam concentradas nas mãos de poucos proprietários visando a exportação de seus produtos.

Estrutura fundiária no Brasil

A estrutura fundiária brasileira pode ser dividida em cinco categorias, de acordo com o Estatuto da Terra, veja:

Imóvel rural : Propriedade de terra utilizada na produção agropecuária ou agroindustrial.

Propriedade familiar : Imóvel rural explorado por uma família que trabalha na terra para garantir o sustento.

Minifúndio : Pequenas propriedades de terra, maiores que as propriedades familiares, voltada para produção familiar ou coletiva.

Latifúndios : Grandes propriedades de terra, visando a produção moderna de monoculturas ou especulação imobiliária.

Empresa Rural: Médias e grandes propriedades, física ou jurídica, visando a exploração econômica do espaço rural no desenvolvimento de produtos agropecuários.

A estrutura fundiária do Brasil é uma das mais concentradas do planeta, já os minifúndios formam a maioria das áreas rurais do país.

A saber, os latifúndios ocupam cerca de 55% das propriedades rurais do Brasil. Em síntese, a maior parte das terras ficam sob o controle de alguns proprietários, além de aumentar o número de pessoas sem acesso à terra.

Além disso, a concentração de terras acaba prejudicando a produção de alimentos, tendo em vista que a maior parte deles são oriundos de minifúndios.

Ademais, a área ocupada por latifúndios possui maior extensão territorial, elas se concentram na produção de monoculturas para exportação, corroborando para uma concorrência muitas vezes desleal com o pequeno produtor.

