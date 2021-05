Matheus Mendes faz Massa levantar bandeira de renovação e Cuca expõe: “Atlético está bem servido”

Neste sábado (01), o Atlético abriu larga vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro ao derrotar a Tombense, na Arena Independência, por 3 a 0. Só que se não fosse a prata da casa Matheus Mendes, tal “gordura” não seria tão grande assim. Ao término da partida, o titular Everson acabou expulso ao cometer pênalti e coube ao goleiro de 22 anos estrear pelo time principal e já defender cobrança de Keké.

E não foi qualquer defesa. Matheus simplesmente parou o artilheiro do Mineiro (com 6 gols) e melhor jogador do clube de Tombos e ainda foi melhor no duelo mano a mano no rebote. Quer jeito melhor de estrear no Atlético? Em entrevista ainda em campo, o goleiro ficou bastante emocionado pela atuação de gala nos poucos minutos.

“Fico emocionado. Todo atleta da base do Atlético sonha em jogar no profissional. E hoje consegui fazer essa defesa de pênalti, agradecer todo mundo que vem trabalhando, o Maia e Danilo (preparadores), o Rafa, Everson. Poder entrar em jogo desse, e poder fazer a defesa… O resultado estava 3 a 0, mas se eu levo o gol, poderia complicar um pouco”, disse Matheus.

“Sentimento de ‘ufa’. Peguei, depois peguei de novo, sentei no chão ali. Passa um filme da vida toda de trabalho na cabeça. Momento muito importante para mim”, completou o goleiro, que será titular na próxima semana no jogo de volta. Rafael passou por cirurgia no ombro e, então, Matheus tornou-se a segunda opção de Cuca para a meta alvinegra.

Matheus voa para defender cobrança de Keké no fim do 2º tempo de semifinal do Mineiro (Pedro Souza/Atlético)



Nas redes, a Massa levou o nome do goleiro atleticano aos trending topics do Twitter, especialmente em um momento em que o Atlético optou por não ir ao mercado atrás de substituto para Rafael, que ficará afastado em recuperação de cirurgia. Após excelente passagem pelo CSA na Série B do ano passado, o goleiro foi reintegrado ao elenco a mando de Jorge Sampaoli.

No que depender da torcida, que Rodrigo Caetano já renove seu contrato, que expira em dezembro. Segundo o UOL Esporte, a diretoria já estava encaminhando novo acordo, até o fim de 2023. Com a atuação deste sábado, a tendência é que o papel esteja timbrado nos próximos dias.









Na coletiva pós-jogo, Cuca fez questão de exaltar Matheus em um momento decisivo da partida. “Ficamos muito felizes e mostra aí que, apesar de ter perdido o Rafael, que é perda enorme, estamos bem servidos de goleiro também”.